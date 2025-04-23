BM'den İstanbul depremi sonrası mesaj

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.

İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki Silivri merkezli deprem büyük korkuya neden oldu. İstanbul çevresinde de hissedilen deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Deprem, dünyada da büyük yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi.

"DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz." mesajını verdi.