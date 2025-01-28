BM'den Trump'ın Filistin önerisine tepki

28 Ocak 2025 04:20 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 04:23

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin temizlenmesi için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesi çağrısına ilişkin Birleşmiş Milletler'den, "Zorla yerinden etme ya da etnik temizliğe yol açacak herhangi bir plana tabii ki karşıyız" açıklaması geldi.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır ile başka Arap ülkeleri tarafından alınmasına ilişkin tepkilerinin sorulması üzerine Trump'ın yaptığı açıklamaları ve Ürdün ile Mısır'dan gelen tepkileri gördüklerini söyledi. Dujarric, "Zorla yerinden etme ya da etnik temizliğe yol açacak herhangi bir plana tabii ki karşıyız" dedi.

"KÖTÜLEŞEN DURUMDAN ÇOK ENDİŞELİYİZ"

"Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in Batı Şeria'da saldırıları yoğunlaştı. Küçük bir çocuk İsrailli keskin nişancı tarafından öldürüldü. Batı Şeria'daki durum BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşmesinde gündeme gelecek mi? Guterres, Batı Şeria'nın yeni Gazze olmasından endişe ediyor mu?" sorularını yanıtlayan Dujarric, Batı Şeria'da kötüleşen durumdan çok endişe duyduklarını ve buradaki duruma uzun zamandır dikkati çektiklerini dile getirdi.

İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddet dolu faaliyetleri bulunduğunu anımsatan Dujarric, "Gazze'ye odaklanırken diğer bölgeleri göz ardı etmemek herkesin ortak sorumluluğu" ifadesini kullandı.

Dujarric, İsrail'in 21 Ocak'ta Cenin'e yönelik başlattığı operasyonun ardından 16 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Aşırı güç kullanımından endişe ettiklerini aktaran Dujarric, İsrail'in Cenin'den sonra Tulkerim'e de yöneldiğini, burada devlet hastanesini çevrelediğini bildirdi.

Dujarric, hastanelerin kesinlikle hedef alınmaması, her zaman ve her yerde korunmaları gerektiğini söyledi.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı şiddetli saldırı ve kuşatmasını Tulkerim'e doğru genişletmişti.