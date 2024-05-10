BM'den tüm dünyaya Gazze uyarısı: Benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı

10 May 2024 14:34 - Güncelleme : 10 May 2024 14:35

İkinci göç dalgası: Gazzeliler çadırlarından dahi oldu!

İkinci göç dalgası: Gazzeliler çadırlarından dahi oldu!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Bölge Ofisi Başkanı Georgios Petropoulos, Gazze'deki son duruma ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki mevcut durumun benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştığını bildiren Petropoulos, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıların yanı sıra buradaki insanlara yönelik tahliye talebinin, birçoğu daha önce çok kez yerinden edilmiş olan en az 110 bin kişinin zorla yerinden edilmesiyle sonuçlandığını söyledi.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince kapatılmasının, insani faaliyetler için yakıt ve kritik insani malzemelerin girişini kısıtladığını belirten Petropoulos, 17 sağlık merkezi, 5 sahra hastanesi, tıbbi tesisler ve 28 ambulansın yakıtının tükenmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Malzemenin eksik olduğu bir süreçte yeniden yerinden edilmelerin de artmaya devam ettiğinin altını çizen Petropoulos, "Sadece yeniden yerinden edilenler için değil, yardım etmeye çalıştığımız kişiler için de tükeneceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK ÖLÜMLERİNİ DRAMATİK BİR ŞEKİLDE ARTIRACAKTIR"

Gazze Şeridi'ndeki Kıdemli Acil Durum Koordinatörü Hamish Young ise son 30 yıldır büyük ölçekli insani acil durumlar üzerinde çalıştığını ve hiçbir zaman bunun kadar yıkıcı, karmaşık veya istikrarsız bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

Gazze'deki insanların yeniden hareket etmeye zorlanmasıyla, onları besleyen, destekleyen ve hayat kurtaran kaynakların tamamen kesildiğini kaydeden Yuoung, bu durumun çocukların ölmesine yol açacağını ve bu ölümlerin önlenebileceğinin altını çizdi.