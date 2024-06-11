BMGK, İsrail'e 'dur' dedi onay alan teklifi Hamas da kabul etti

11 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:08

İran'dan ABD'ye suçlama: Gazze'deki ateşkes için ciddi değil

İran'dan ABD'ye suçlama: Gazze'deki ateşkes için ciddi değil

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hamas ve İsrail için sunduğu 3 aşamalı ateşkes teklifi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde oylamaya sunuldu. Karar tasarısı, 14 lehte ve 1 çekimser oyla kabul edilirken, Rusya çekimser kaldı. BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamanın ardından Hamas, BMGK’de kabul edilen kararı kabul ettiğini duyurdu.

HAMAS DA ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri yaptığı açıklamada, detayları görüşmek üzere müzakereye hazır olduklarını söyleyerek İsrail'in buna uymasını sağlamanın Washington'a bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Zuhri, ''ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayarak işgali derhal sona erdirmeye konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için gerçek bir sınavla karşı karşıya'' dedi.

BIDEN'IN ATEŞKES TEKLİFİ

ABD Başkanı Biden’ın geçen ayın sonunda açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının birinci aşaması, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasıyla birlikte altı aylık ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze’nin yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Filistinli sivillerinin yaşadıkları yerlere dönmesini içeriyor.

İlk aşama ayrıca, Gazze Şeridi’ne insani yardımların güvenli bir şekilde girişini öngörüyor.

Teklifin ikinci aşaması, Gazze’de kalan rehinelerin İsrail ve Hamas arasında düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma ile serbest bırakılmaları ve İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini içeriyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze’de bir yeniden inşa planı ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeleri yer alıyor.