BMGK Orta Doğu'daki gerginlik için toplandı! Guterres'ten sert açıklamalar: Artık mide bulandırıcı hal aldı

02 Ekim 2024 18:55 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 18:56

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırı sonrası misilleme yapan İran, dün gece 'Gerçek Vaad 2' adlı operasyonlar balistik füzelerle İsrail'e saldırı düzenledi. BMGK bugün için acil toplanırken BM Genel Sekreteri Guterres'ten çok sert açıklamalar geldi. Guterres, "Artık mide bulandırıcı hal alan ve Orta Doğu halkını uçuruma iten gerginlik artışına 'dur' deme zamanı" diye konuştu.

Beyrut'ta bir suikast daha! İsrail Hizbullah'ın İran ayağını kesmek için harekete geçti

Beyrut'ta bir suikast daha! İsrail Hizbullah'ın İran ayağını kesmek için harekete geçti

İsrail'in Lübnan​'a düzenlediği 'Kuzeyin Okları' isimli kara harekatının ardından İran​ harekete geçti. 'Gerçek Vaad 2' operasyonu başlatan İran, füzelerle Tel Aviv​ dahil birçok İsrail şehrini hedef aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​, İran'ın 'büyük bir hata yaptığını, bunun karşılığının olacağını' söylerken İran da her türlü saldırıya karşılık verileceğini belirtti. Dün gece Orta Doğu'da ortalık yangın yerine dönerken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün toplandı.

İsrail'in 'İstenmeyen kişi' olarak ilan ettiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 'Orta Doğu cehenneme dönüşüyor' diyerek sert açıklamalarda bulundu.

"GERGİNLİK ARTIŞ GÖSTERDİ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mavi Hat boyunca yıllardır süren gerginliğin geçen yıl ekim ayından itibaren önemli ölçüde tırmandığını hatırlattı. Guterres, mevcut gerginliğin "dramatik" bir artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Bu kadar büyük bir artış yaşanırken, BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanabilirliğinin sorgulanması kaçınılmaz oluyor." dedi.

'İSRAİL ATEŞKES İSTEMİYOR'

Guterres, İsrail’in Beyrut ve Lübnan’ın diğer bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarını hatırlatarak, ABD ve Fransa’nın ateşkes teklifi sunduğunu, ancak İsrail’in bu öneriyi kabul etmediğini belirtti. İsrail’in aksine saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade eden Guterres, aynı zamanda İsrail’in Lübnan’ın güneyine sınırlı bir kara harekâtı başlattığını da aktardı. Guterres, “Geçtiğimiz ekim ayından bu yana Lübnan’da 1700 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıpların 100’ü çocuk, 194’ü kadın.” dedi. Ayrıca, yaklaşık 346 bin Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

SAVAŞIN YIKICI SONUÇLARI...

Hizbullah’ın İsrail’e yönelik roket ve füze saldırılarının sürdüğüne değinen Guterres, bu saldırılar sonucunda 49 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Lübnan’da geniş çaplı bir savaşın önlenmesinin kritik olduğunu vurgulayan Guterres, böyle bir çatışmanın ağır ve yıkıcı sonuçları olacağını söyledi. Sivillerin büyük zarar gördüğünü belirten BM Genel Sekreteri, yaşanan durumu kınadığını dile getirdi. Guterres, nisan ayında İran’ın saldırılarını kınadığı gibi, dün de İran’ın İsrail’e füze saldırısını kınadığını vurguladı ve bu açıklamanın bağlamının açık olduğunu ifade etti.

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

İsrail'in geçen ekim ayından bu yana Gazze'de neden olduğu yıkımın daha önce benzeri görülmemiş düzeyde olduğuna tekrar dikkati çeken Guterres, artık Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için çaba sarf edilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

"ORTA DOĞU MİDE BULANDIRICI HAL ALDI"

"Artık mide bulandırıcı hal alan ve Orta Doğu halkını uçuruma iten gerginlik artışına 'dur' deme zamanı." diyen Guterres, her bir gerginliğin diğerine zemin hazırladığını kaydetti. Guterres, zamanın daraldığı konusunda uluslararası toplumu uyardı.