BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası Sırbistan liderinin hareketleri şaşırttı

24 May 2024 09:22 - Güncelleme : 24 May 2024 09:48

BM Genel Kurulu'nda, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" ilan edilmesine ilişkin oy kullanımı sırasında ilginç anlar yaşandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu; Almanya ile Ruanda tarafından sunulan ve Türkiye'nin yanı sıra 40'tan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı 193 üyeli BM Genel Kurulunda 84 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı, 68 "çekimser" ve 19 "hayır" oyu aldı. Böylelikle BM, 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan etmiş oldu.

Tasarı, Sırbistan'ın itirazlarına rağmen kabul edildi. BM Genel Kurulu'nda tasarı için düzenlenen oturumda, oylama öncesinde söz alan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, karar tasarısının "çok siyasi olduğunu" savundu.

"TASARININ BÖLGEYE KATKISI OLMAZ"

Bireysel olarak olaya ilişkin suçluların cezalandırıldığını söyleyen Vucic, karar tasarısının ne Bosna Hersek ne de bölgedeki istikrar ve birliğe katkı sağlayacağını aksine bölünmüşlükleri artıracağını dile getirdi.

KARIŞIK DUYGULAR YAŞADI

Vucic, karar tasarısının oylandığı ve kabul edilmesinden sonra yaşadığı duygu durumu kameralara yansıdı. Dev ekrana "evet" oyu veren ülkelerin isimleri düştükçe elindeki Sırbistan bayrağına sarılan Vucic'in, görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.