Böcek ısırığı hayatını mahvetti: İki bacağı da kesildi

21 Ağustos 2024 16:48 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:28

İrlanda'nın Cork şehrinde yaşayan 69 yaşındaki, 6 çocuk annesi Josie Rowley, evinin bahçesindeki bitkileriyle ilgilenirken iki bacağından da bir böcek tarafından ısırıldı. O an pek önemsemeyen Rowley, gece bacaklarında iki kırmızılık gördü fakat sivrisinek ısırığı olabileceğini düşündü.

LEKELER YARALARA DÖNÜŞTÜ

Rowley'in kırmızı lekeleri zamanla korkunç yaralara dönüştü. Aile hekimine başvuran yaşlı kadına antibiyotik ve ağrı kesici verildi. Fakat bunlar semptomlarını azaltmada işe yaramadı.

Rowley, hastaneye sevk edildi ve enfeksiyonla mücadele için kendisine kompres bantları takıldı. Fakat bantlar kan dolaşımını yavaşlattı ve ayak parmakları siyaha döndü. Doktorlar, bacaklarının kesilmesinden başka çare kalmadığını söyledi.

KÜÇÜK BİR BÖCEK BÜYÜK BİR HASARA NEDEN OLDU

Böcek ısırığı gibi küçük bir şeyin bu kadar büyük bir hasara yol açmış olmasına çok şaşırdığını dile getiren Josie Rowley, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Beni neyin ısırdığından tam olarak emin değilim çünkü yatmaya hazırlanırken sol bacağımın alt kısmında iki küçük, yuvarlak, kırmızı leke fark ettim. Sadece bir karıncanın kot pantolonumun içine girdiğini ya da bir sivrisinek olabileceğini düşündüm.''

"Ertesi gün çok daha büyüdüler ve sonra ağrımaya başladılar ve korkunç yaralara dönüştüler, işte o zaman kompres bandajları taktırdım. İlk başta ısırıklar bir milimetre bile değildi, sanki küçük bir sivrisinek ısırığı gibiydi."

İKİ BACAĞI DA KESİLDİ

İki bacağının aralıklarla kesildiğini söyleyen Rowley, "Bir bacağın kesilmesiyle biraz manevra yapabiliyorsun ama diğer bacağın kesilmesiyle durum farklılaştı" dedi.

Şimdiye kadar çok kez ısırıldığını ve böceklerin daha kötü olduğu yabancı ülkelerde yaşadığını söyleyen Rowley, "Bunun kendi bahçenizde gerçekleşeceğini asla düşünemezsiniz.'' diyerek duygularını dile getirdi.