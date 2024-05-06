Bodrum'da anne-kızı öldüren katil Almanya'da yakalandı

06 May 2024 17:25 - Güncelleme : 06 May 2024 17:31

Arkadaşları yüzme bilmediğini bile bile suya itti! Genç, ölümle burun buruna

Arkadaşları yüzme bilmediğini bile bile suya itti! Genç, ölümle burun buruna

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2023 yılının kasım ayında tabanca ile öldürülmüş ile bulunan anne ile kızın katili, Almanya'da yakayı ele verdi. Alman Federal Polisi, katil zanlısının Prag'dan Münih'e giden otobüste yapılan sınır kontrolü sırasında yakalandığını açıkladı.

Tutuklanan şahıs mahkemeye çıkarılacak.

Alman Federal Polisi'nin verdiği bilgiye göre 47 yaşındaki şahıs, Kasım 2023'te Türkiye'de iki kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

LİTVANYA VATANDAŞI ÇIKTI

O tarihten beri kaçak olduğu belirtilen kişinin Litvanya vatandaşı olduğu öğrenildi. Nürnberg'de görülecek davanın ardan katil zanlısı hakkında karar verilecek.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2023'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda bir Rus anne ve 14 yaşındaki kızı tabanca ile öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis, çifte cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak kurbanın eski eşi olan Litvanyalı adamın peşine düşmüştü.