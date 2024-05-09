Boeing skandalları arttıkça ihbarcılar da artıyor! Şoke eden itiraflar

09 May 2024 09:17 - Güncelleme : 09 May 2024 09:42

Son zamanlara skandallarıyla damga vuran Boeing uçaklarının ihbarcılarının bir bir hayatını kaybetmesine rağmen bir eski yetkili daha itiraflarıyla gündem oldu. Boeing'e gövde parçaları üreten bir fabrikanın eski yetkilisi, BBC'ye yaptığı açıklamalarda birçok parçanın kusurlu şekilde üretimden çıktığını söyledi.

KUSURLARI SÖYLEYİNCE TEPKİ ÇEKTİ

Eskiden fabrikada kalite kontrol uzmanı olarak çalışan Santiago Paredes, Boeing'e gönderilmek üzere kargolanmış bazı parçalarda '200 kusur' tespit edildiğini ifade etti. Kusurlar arasında 'eksik bağlantı parçası ve yamulmuş parça' olduğunu söyleyen Paredes, fabrikadaki bu sıkıntılara 2010-2022 yılları arasında şahit olduğunu anlattı.

Üretimle ilgili endişelerini dile getirip, inceleme yapılmasını istediğinde ise kendisine tepki gösterildiğini ve ''Şov-bozan'' lakabının takıldığını söyledi.

Fabrika yönetimi ise Paredes'in iddialarını reddetti.

BOEING UÇAKLARINDA GÜVENLİK KUSURLARI VAR DİYEN ÖLÜYOR!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Boeing uçaklarındaki güvenlik kusurlarını dile getiren ikinci ihbarcı da hayatını kaybetti. Boeing'lerdeki güvenliğe dair açıklamalarıyla adından söz ettiren John Barnett'in şüpheli ölümünün ardından bir ihbarcı daha hayatını kaybetti.

Boeing'i 737 MAX uçaklarındaki güvenlik kusurlarını görmezden gelmekle suçlayan, Spirit AeroSystems'in eski kalite denetçisi Joshua Dean, Kansas'taki üretim tesisindeki gevşek standartlarla ilgili endişelerini dile getirdiği için kovulduğunu öne sürmüştü.

Boeing uçaklarının güvenlik kusurlarını dile getiren Dean'in ölümü de ani gerçekleşmişti. Ailesi ve avukatı, 45 yaşındaki Dean'in hızla yayılan bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini söylemişti.

Dean'in avukatı Brian Knowles, bunun havacılık camiası ve uçan halk için bir kayıp olduğunu söylemişti. Knowles, "Doğru olduğunu düşündüğü şeyleri savunmak ve kalite ve güvenlik konularını gündeme getirmek için muazzam bir cesarete sahipti" demişti.

BİR BOEING İHBARCISININ DAHA ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Boeing uçaklarının güvenliği ile ilgili açıklama yapan diğer bir isim 62 yaşındaki John Barnett de 9 Mart’ta Güney Carolina’da kaldığı otelin yakınında aracında "başına silah ile ateş etmiş halde" ölü bulunmuştu.

Barnett, 2010 yılında Boeing'in Kuzey Charleston fabrikasında çalışırken öğrendiği uçaklardaki bazı üretim hatalarıyla ilgili sorunları yönetime ilettiğini ancak şirketin bunları ele almak yerine kendisine misilleme yaptığını öne sürmüştü.