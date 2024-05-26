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Boeing uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi: Çok sayıda kişi yaralandı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 May 2024 17:16 - Güncelleme : 26 May 2024 17:17
Boeing uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi: Çok sayıda kişi yaralandı

Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'ya giden Boeing 787-9 dreamliner tipi uçağı türbülansa girdi, en az 12 kişi yaralandı.

Katar’ın başkenti Doha’dan İrlanda’nın başkenti Dublin’e gitmek üzere havalanan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Dublin Havalimanı Otoritesi (DAA) tarafından yapılan açıklamada, Katar Havayolları’na ait Boeing 787-9 dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerinde türbülansa girdiği ve 6 yolcu ile 6 mürettebatın yaralandığı aktarıldı.

Boeing uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi: Çok sayıda kişi yaralandı - 1. Resim

UÇAK DUBLİN'E ULAŞTI

Yerel saatle 13.00 sıralarında Dublin’e inen QR017 sefer sayılı uçağın havalimanı polisi ve acil durum görevlileri tarafından karşılandığı bildirildi.

DAA açıklamasında, “Dublin Havalimanı ekibi yolculara ve havayolu personeline yerde tam destek sağlamaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Havalimanındaki operasyonların etkilenmediği duyuruldu.

TÜRBÜLANSA GİREN UÇAKTA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Londra-Singapur seferini yaptığı esnada türbülansa giren uçakta bir kişi hayatını kaybetmişti. 30'dan fazla yolcunun yaralandığı olayda eşiyle tatile çıkan 73 yaşındaki tiyatro direktörü Geoffrey Kitchen'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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