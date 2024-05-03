Boeing uçaklarında 'güvenlik kusurları var' diyen ölüyor!

03 May 2024 09:27 - Güncelleme : 03 May 2024 09:32

Kapısı kopan, penceresi çatlayan, havalanırken tekerleği kopan Boeing uçaklarının son zamanlardaki skandalları bitmek bilmezken yaşanan ölümler dikkat çekiyor. Boeing'lerdeki güvenliğe dair açıklamalarıyla adından söz ettiren John Barnett'in şüpheli ölümünün ardından bir ihbarcı daha hayatını kaybetti.

''BOEING UÇAKLARINDA GÜVENLİK KUSURLARI VAR''

Boeing'i 737 MAX uçaklarındaki güvenlik kusurlarını görmezden gelmekle suçlayan, Spirit AeroSystems'in eski kalite denetçisi Joshua Dean, Kansas'taki üretim tesisindeki gevşek standartlarla ilgili endişelerini dile getirdiği için kovulduğunu öne sürdü.

Boeing uçaklarının güvenlik kusurlarını dile getiren Dean'in ölümü de ani gerçekleşti. Ailesi ve avukatı, 45 yaşındaki Dean'in hızla yayılan bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dean'in avukatı Brian Knowles, bunun havacılık camiası ve uçan halk için bir kayıp olduğunu söyledi. Knowles, "Doğru olduğunu düşündüğü şeyleri savunmak ve kalite ve güvenlik konularını gündeme getirmek için muazzam bir cesarete sahipti" dedi.

''FORMDA VE SAĞLIKLIYDI''

Federal Havacılık İdaresi'ne sunduğu şikayette Dean, üretim tesisinde ciddi kalite arızaları olduğunu dile getirerek ciddi bir üretim hatasıyla ilgili endişelerinin göz ardı edildiğini iddia etti. Daha sonra şirkete karşı açılan bir davada ifade verdi.

Dean'in ölümü doğal nedenlere bağlandı ancak ölümünü ilk kez bildiren The Seattle Times'a göre, daha önce formda ve sağlıklı olduğu belirtildi.

ÖLEN İLK İHBARCI DEĞİL

Boeing uçaklarının güvenliği ile ilgili açıklama yapan diğer bir isim 62 yaşındaki John Barnett de 9 Mart’ta Güney Carolina’da kaldığı otelin yakınında aracında "başına silah ile ateş etmiş halde" ölü bulunmuştu.

Barnett, 2010 yılında Boeing'in Kuzey Charleston fabrikasında çalışırken öğrendiği uçaklardaki bazı üretim hatalarıyla ilgili sorunları yönetime ilettiğini ancak şirketin bunları ele almak yerine kendisine misilleme yaptığını öne sürmüştü.