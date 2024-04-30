Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi dünya gündeminde; Çöpten çıkarıp uçağa taktılar

30 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:58

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Dünyanın en büyük havacılık devinden biri olan Boeing firması, ocak ayında 737 Max tipi modelinde kullanılmayan bir kapının düşmesiyle yeniden gündeme gelmişti. Eski bir Boeing çalışanı olan 62 yaşındaki John Barnett isimli kişi ise şirketin 787 model yolcu uçaklarını ürettiği fabrikadaki kalite denetimlerini "ortadan kaldırmaya" çalıştığını öne sürmüştü.

BOEİNG SORUNLARIN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ SAVUNDU

Yetkililer, Barnett'in ifadesinden iki gün sonra "silahla kendi yol açtığı yaradan" öldüğünü duyurdu. Boeing firması ise yaptığı açıklamada; Barnett'in ölümünden "üzüntü" duyduğunu, ancak dile getirdiği sorunların değerlendirildiğini ve çözüldüğünü savundu.

TACİZ GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞİRKETE DAVA AÇTI

Barnett'in ifade metninin 140 sayfayı aştığı belirtilirken 2017'de sağlık sorunları nedeniyle emekli olmadan önce 30 yıldan fazla süreyle Boeing'de çalıştığı aktarıldı. Eski kalite kontrol mühendisi olan Barnett'in güvenlik endişelerini dile getirdikten sonra, müdürlerinden iş yerinde bilinçli olarak taciz gördüğü iddiasıyla şirkete dava açmış, şirket ise suçlamaları reddetmişti.

Barnett'in ifadesinin büyük bir kısmı 2010'dan sonraki süreçle ilgiliydi. Belirtilen tarihte; Boeing'in Everett, Washington'daki tesisinden, o dönemde yepyeni olan North Charleston'daki fabrikasına geçiş yapmıştı. Bu fabrika, şirketin uzun mesafeli uçuşlarda kullanılan 787 Dreamliner uçağını üretmek için kurulmuştu.



(John Barnett)

HIZLI ÜRETMEK İÇİN RESİM SÜREÇLER GÖZ ARDI EDİLDİ

Barnett, daha önce de BBC'ye yaptığı açıklamada; bahsi geçen dönemdeki müdürlerin uçakları mümkün olduğu kadar kısa sürede üretmek için resmi süreçleri sık sık göz ardı ettiklerini belirtmişti.

Barnett'in ifadesinin önemli bir bölümünde; üretim süreçleriyle ilgili kayıtlarda sahtecilik yapıldığı konusuna odaklanıyordu. Özellikle de bozuk ve standartlara uymayan parçalarla ilgili kayıtlar oldukça dikkat çekti.

BELİRLİ KURALLAR ATLAMAYA ZORLANDI

Çalışanların zaman kazanmak adına şirketin kendi kalite kontrol sistemindeki belirli kuralları atlamaya zorlandığını da öne süren Barnett, fabrikada 'uçak üretiyoruz, süreçleri takip etmek için zamanımız yok' havasının yaygın olduğunu aktardı.

Bu durumun üretim hattında birçok hatalı parçaya ve bazı parçaların kaybolmasına yol açtığını da belirtti, bunların arasında uçağın gövdesinin iki büyük kısmının da olduğunu vurguladı.

ÇÖPTEN ÇIKARIP UÇAĞA TAKTILAR

Barnett, bir örnekte de oksijen sistemi için gereken hatalı bir tüpün çöp kutusundan alındığını ve şu anda yolcu taşıyan bir uçakta olabileceğini iddia etti.