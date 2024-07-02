Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetlerinden 3 gün sonra hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı geldi

02 Temmuz 2024 12:11 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:33

Yeni Zelanda'nın Wellington kentindeki Upper Hutt'ta yaşayan anne Rebecca, 16 yaşındaki oğlunun boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürükle başlayan hastalığından 3 gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Kimsenin ne olduğunu anlamadığını, yaşadıklarının uyanılamayan kötü bir kabus gibi olduğunu söyleyen Rebecca, 16 yaşındaki William'ın 11 Haziran'da boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle rahatsızlandığını söyledi.

DOKTOR GRİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Anne Rebecca, aile hekimini aradığını, kendisine büyük ihtimalle grip olduğunu, oğlunun bol sıvı alması gerektiğini söylediğini anlattı. Doktor, William'ın durumunun kötüleşmesi halinde tekrar araması gerektiğini de ifade etti. Fakat William, tam da 3 gün sonra yatağında cansız olarak bulundu.

William'ı 'harika, yetenekli, zeki ve nazik' bir çocuk olarak tanımlayan anne Rebecca, neredeyse hiç hastalanmadığını, sağlıklı bir çocuk olduğunu, nasıl böyle bir şey olabildiğini anlamadığını söyledi.

William'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için test sonuçları bekleniyor fakat şimdilik ölüm nedeninin grip olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar gribin, sık görülen bir solunum yolu hastalığı olduğunu fakat 4 tipi bulunduğunu belirtiyor. Doktorlar, başlıca belirtileri, öksürük, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, burun akıntısı ve halsizlik olarak tanımlıyor.

GRİP HASTALIĞINDAKİ RİSKLİ GRUPLAR

Uzmanlar, gribin genellikle soğuk algınlığı ile karıştırıldığını fakat gribin diğer solunum yolu virüslerinden daha şiddetli bir hastalık olduğu konusunda uyarıyor. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler olmak üzere bazı kişilerde yaşamı tehdit eden komplikasyonların gelişme riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. Bunlara zatürre, bronşit, sepsis ve grip (grip nedeniyle oluşan kalp kası iltihabı) dahil.