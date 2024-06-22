Bölgede artan gerilim ülkeleri harekete geçirdi: Lübnan'ı terk edin!

22 Haziran 2024 11:13 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:22

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında artan gerilimin çatışmaya dönüşme riski, ülkeleri harekete geçirdi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri dikkate alınarak Lübnan'a seyahat etmeme uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık ayrıca, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları, ayrılamayacak olanların da derhal büyükelçilik ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor.''

''HİZBULLAH YOK EDİLECEK!''

Öte yandan Lübnan-İsrail arasındaki gerginlik son günlerde giderek tırmanırken, İsrail ordusu 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik muhtemel saldırı için operasyonel planları onaylamıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz ise ertesi gün yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak" ifadelerini kullanmıştı.

''HİZBULLAH, İSRAİL'E SALDIRI BAŞLATABİLİR''

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabileceği iddia edildi. Söz konusu iddia, İbranice yayın yapan "Walla" internet sitesinin, isimleri açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer aldı.

Habere göre, güvenlik kaynakları, "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Lübnan'ın güneyine beklenmedik ve büyük bir saldırı başlatmasından çok korktuğunu ve bu korku nedeniyle de İsrail'e karşı saldırı başlatarak önleyici bir adım atmayı düşündüğünü" öne sürdü.