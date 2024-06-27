Lübnan'da gerilim zirveye tırmanırken birçok ülkeden uyarı: Uçak seferleri hala varken kaçın!

27 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:02

Gazze'de son durum! İşgalci İsrail, katliamlarına devam ediyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'de son durum! İşgalci İsrail, katliamlarına devam ediyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Lübnan Hizbullah'ıyla da tırmanan gerilim her geçen gün daha da arttı. Kuveyt'in ardından Avrupa ülkeleri de vatandaşlarına Lübnan çağrısı yaptı. Almanya ve Hollanda acil olarak ülkeyi terk etmelerini ve seyahat etmemelerini bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde, Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Alman vatandaşlarına acilen Lübnan'dan ayrılmaları çağrısı yaptı.

''YAKINDA HAVA YOLUYLA LÜBNAN'I TERK EDEMEYEBİLİRSİNİZ''

Bölgedeki güvenlik durumunun değişken olmasına dikkat çeken Almanya, son zamanlarda artan çatışmalara vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Durumun daha da şiddetlenmesi ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez."

Gerilimin daha da artmasının Refik Hariri Havalimanı'ndaki hava trafiğinin tamamen durmasına da yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumda Lübnan'ı hava yoluyla terk etmenin mümkün olmayacağı kaydedildi.

''HALA UÇAK SEFERLERİ VARKEN KAÇIN!''

Hollanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Hollanda vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve bu ülkedekilerin hala uçak seferleri varken acilen oradan ayrılmaları istendi.

KUVEYT DE VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri dikkate alınarak Lübnan'a seyahat etmeme uyarısı yapılmıştı. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bakanlık ayrıca, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları, ayrılamayacak olanların da derhal büyükelçilik ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor.''

Öte yandan İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.