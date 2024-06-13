Bölgede tansiyon yine yükseldi: Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerini hedef aldı!

13 Haziran 2024 21:25 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 21:27

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.05'ten 17.50'ye kadar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Şerur ilinin Havuş, Ordubat ilinin Nürgüt, Şahbuz ilinin Güney Kışlak köyleri istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.

AZERBAYCAN KARŞILIK VERDİ

Yerel saatle 19.50'de ise Babek ilinin Yukarı Buzgov köyü istikametindeki mevzilere ateş edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği kaydedildi.

KGAÖ'DEN ÇEKİLECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çekileceğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Azerbaycan’la yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı’nda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Paşinyan, “Tüm bunların sorumlusu, üyeleri bize ve Azerbaycan'a karşı savaş planlayan bu ittifakı kuranlardır. Sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp Azerbaycan'la birlikte Ermenistan’a karşı bir savaş planlayan bir blok oluşturdular. Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz. Ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir? Geri döneceğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin. Geri dönmüyoruz. Başka yolu yok” dedi.