Bolivya darbe girişimine damga vuran anlar! Devlet lideri, darbeci generalle karşı karşıya geldi

27 Haziran 2024 08:56 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:29

Bolivya'da dün akşam saatlerinde askeri darbe girişimi yaşandı. Ordudaki birtakım askeri birlikler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kuşattı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, herkesi sokağa çıkmaya davet etti. Devlet liderinin çağrısı üzerine binlerce kişi sokağa döküldü, Hükümet Sarayı önünde toplandı. Halkın sokağa dökülmesiyle beraber askeri birlikler, meydandan çekildi ve darbe girişiminin başarısız olduğunu Arce duyurdu.

DEVLET LİDERİ İLE DARBECİ GENERAL KARŞI KARŞIYA

Bolivya halkına teşekkür eden Arce, ''Bolivya halkı, bir daha asla darbelere izin vermeyecek'' dedi. Darbe girişimine damga vuran anlar ise Arce'nin darbeci General Juan Jose Ziga ile karşı karşıya geldiği anlar oldu. Arce, darbeci generalin karşısına dikilerek, ''Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim'' dedi.

''KAZANDIĞIMIZ DEMOKRAYİ KİMSE ELİMİZDEN ALAMAZ''

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından açıklamalarda bulunan Luis Arce, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz.''

''Bolivya halkı, demokrasi çağrımızı yanıtsız bırakmadı ve hep birlikte karşı durdu. Bir daha böyle darbe girişimlerinin olmasına izin veremeyiz. Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler."

DARBE GİRİŞİMİNE PEŞ PEŞE KINAMALAR

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'daki başarısız darbe girişiminin ardından meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri kınadıklarını açıkladı:

''Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bolivya’da demokratik düzenin ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz.''

''DEMOKRATİK İRADENİN YANINDAYIZ''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Bolivya'dan askeri müdahale haberlerinin gelmeye başladığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız."

NE OLMUŞTU?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.