Bolivya'da darbe girişiminde bulunan askerler geri çekildi

27 Haziran 2024 03:24 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 03:25

Devlet Başkanı Luis Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Sanchez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Askeri kalkışmayı kınayan Sanchez, "Cadde ve meydanlardaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum." ifadesini kullandı.

Sanchez, "büyük" bir sorumluluk aldıklarını vurgulayarak, "Böyle bir göreve layık görülmekten onur duyuyorum. Bize güvendikleri için Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Cadde ve meydanlarda hiç kimsenin arzu etmeyeceği görüntülerle karşı karşıyayız. Ordunun yeni komutanı olarak, demokrasi dışı eylemlere izin vermeyeceğimizi bildirmek isterim." diye konuştu.

Basında çıkan haberlerde, askeri kalkışmanın 25 Haziran'da görevden alınan eski ordu komutanı Jose Zuniga'nın öncülüğünde yapıldığı iddia edildi.

Zuniga'nın, ülkede 2025'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimine ilişkin eski Devlet Başkanı Evo Morales'in adaylığına karşı çıktığı ve rahatsızlığını hükümete ilettiği öne sürüldü.

Zuniga'nın başını çektiği askerlerin hükümet sarayını ele geçirerek yeni bir bakanlar kurulu oluşturmaya çalıştığı belirtilen haberlerde, Morales'i "açık" şekilde tehdid eden Zuniga'nın, "Onun anayasayı çiğnemesine ve halkın verdiği yetkiye itaatsizlik etmesine izin vermeyeceğiz. Silahlı kuvvetler, vatanın silahlı kanadıdır. Bu vatanı onlardan geri alacağız. Ülkemiz, bu şekilde daha fazla devam edemez." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

'DEMOKRASİYE SAYGI GÖSTERİLMELİ'

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Arce, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmalarına davet ediyorum." dedi.

Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı açıklandı.

BAŞKAN MEYDANA İNDİ

Bolivya'nın idari başkenti olarak bilinen La Paz kentinin Belediye Başkanı İvan Arias, "askeri kalkışmayı" dehşetle karşıladığını belirterek, "Ben kurşunlardan korkmuyorum, insanların yaralanmasından endişe ediyorum." açıklamasında bulundu.

Arias'ın başkentteki Plaza Murillo Meydanı'ndaki videosu sosyal medyada yayımlandı.

Burada halk ve basın mensuplarına açıklama yapan Arias, "Ben kurşunlardan korkmuyorum, insanların yaralanmasından endişe ediyorum." dedi.

Arias, "askeri kalkışmanın" bir darbe girişimi olup olmadığının henüz bilinmediğini belirterek, bunu dehşetle karşıladığını söyledi.

Video, meydandaki insanların çığlık atmasıyla sonlandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.