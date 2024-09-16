Bombacı şakasına hapis cezası! Sosyal medyada paylaştı, tutuklandı

16 Eylül 2024 14:34 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:25

Cadılar Bayramı hazırlığında olan bir şakacı, sosyal medyayı birbirine kattı ve hapis cezasıyla karşı karşıya. Manchester Arena bombacısı Salman Abedi kılığına giren David Wootton tutuklandı, 2 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

40 yaşındaki David Wootton, Cadılar Bayramı kıyafetiyle kendini yaktı. Sosyal medyada Cadılar Bayramı kostümüyle paylaşım yapan yapan Wootton, Machester Arena bombacısı Salman Abedi kılığına girdi. Siyah çantasının üzerine ''Boom ve TNT'' yazdı, tişörtünün üzerine ise ''Ariana Grande'yi seviyorum'' yazan tişörtüyle poz verdi. Bu şekilde sosyal medyada fotoğraflar paylaşan Wootton'ın paylaşımları saldırgan bulundu ve tutuklandı.

Paylaşımlarının üzerine ''Partiden atılacağıma bahse girerim'' yazan Wootton, şimdilerde hapis cezasıyla karşı karşıya. İki yıla kadar hapsi istenen Wootton'ın 3 Ekim'de cezası açıklanacak.

BOMBACI SALMAN ABEDİ KİMDİR?

2017 yılının Mayıs ayında Manchester Arena fuayesinde intihar bombacısı olan Salman Abedi, çoğu çocuk 22 kişinin ölümüne neden olmuştu. Wootton, savunmasını Harrogate Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundu ancak davası York Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.