Bombardıman uçakları peş peşe havalandı! Sirenler çalıyor: Sığınaklara inin!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ağustos 2024 09:31 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:32
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının peş peşe havalandı. Ukrayna'da sirenler çalarken halka sığınaklara inin çağrısı yapıldı.
Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusunun Tu-95 tipi savaş uçaklarından seyir füzesi fırlatma tehdidi nedeniyle Ukrayna'da sirenlerin devreye girdiğini duyuruldu.
HALKA 'SIĞINAKLARA GİDİN' ÇAĞRISI
Ukrayna'nın çeşitli Telegram kanallarında, Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ve Vinnitsa bölgelerinde yaşayan halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunuldu.
HARKİV'DE PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini belirtti.
Ukrayna basını ise ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı