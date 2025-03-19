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 | Berkay Alptekin

Borç batağından kurtulmak için devlet sırlarını sattı! Casus mühendise idam cezası verildi

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, soyadı 'Liu' olan bir mühendis hakkında açılan casusluk davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yabancı istihbarat servislerine sattığı tespit edilen mühendise idam cezası verildiği belirtildi.

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Borç batağından kurtulmak için devlet sırlarını sattı! Casus mühendise idam cezası verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 17:42

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, Çin merkezli mesajlaşma uygulaması WeChat hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, soyadının "Liu" olduğu belirtilen, kamuya ait bir araştırma enstitüsünde çalışan asistan mühendis hakkındaki casusluk davasının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Liu'nun çalıştığı enstitüdeki koşullarından memnun olmadığı, terfilerde göz ardı edildiğini düşündüğü için mutsuz olduğu, bu yüzden istifa ederek ayrıldığı, ayrılmadan önce devlet sırrı niteliğindeki çok sayıda bilgiyi yasa dışı bir şekilde kopyalayarak ele geçirdiği belirtildi.

BORÇ BATAĞINDAN KURUTLMAK İÇİN DEVLET SIRLARINI SATTI

Eski mühendisin, istifasının ardından bir menkul kıymetler yatırım şirketinde çalışmaya başladığı, burada giriştiği bazı riskli yatırımların başarısız olmasının ardından borç yükü altına girdiği ifade edilen açıklamada, mali sıkıntı içindeki Liu'nun elindeki bilgileri satmak için bir yabancı istihbarat kuruluşu ile bağlantıya geçtiği, "devlet sırrı" niteliğindeki bilgileri para karşılığı sattığı, ardından yurt dışından birkaç ülkenin daha istihbarat kuruluşlarına aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, Liu'nun daha sonra yakalanarak casusluktan yargılandığı ve idam cezasına çarptırıldığı belirtilerek, cezanın tarihi ve infaz edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çin'de idam cezası var mı?
Evet, Çin'de idam cezası bulunmaktadır. Çin, dünyada en fazla idam cezası veren ülkelerden biridir. İdam cezası, cinayet, yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve devlet güvenliğini tehdit eden suçlar gibi çeşitli suçlar için uygulanmaktadır. Genellikle kurşuna dizme veya öldürücü enjeksiyon yöntemleri kullanılır.
ETİKETLER
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#Dünya
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