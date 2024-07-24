Borçlu eş 19 milyar TL için karısını öldürdü, herkese ürkütücü bir 'oyun' oynadı

24 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:22

Dört kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar sebebini açıkladı

Dört kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar sebebini açıkladı

İngiltere Cambridgeshire'daki bir evde işlenen cinayetin detayları kan dondurdu. Katil eş, 300 bin sterlinden daha fazla olan borcunu eşinin hayat sigortasıyla ödemek için eşini öldürdü ve herkese karşı ürkütücü bir 'oyun' sergiledi.

TİMSAH GÖYAŞLARI DÖKTÜ

46 yaşındaki Robert Hammond, 2 çocuk annesi Sian'ı boğarak öldürdü. Sabaha karşı acil servisi arayan Hammond, eşi Sian'ı 'yüzüstü yatakta' bulduğunu ve nefes almadığını söyledi. Acil servistekilere eşine seslenip durduğunu sırtüstü çevirdiğini ve onu hayata döndüremediğini anlatan Hammond bu esnada timsah gözyaşları döktü.

Acil servis çalışanları ise Hammond'u motive edebilmek için ona ''harika bir iş çıkardığını'' söyledi. Acil servis çalışanlarından övgüler alan katil eşin foyası ortaya çıktı.

Gerçekte Sian zaten ölmüştü, bir sağlık görevlisi, Hammond'un eşini kurtarmak için hiçbir girişimde bulunmadığını açıkladı. Hammond aslında Sian'ı boğmuş, polisleri ise 'üzüntülü bir eş' olduğuna inandırmıştı.

OTOPSİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Otopsi raporu ise Hammond'u yalanladı. Ayrıca Sian'ın fitness aletinde gece 23.56 ile gece 00.19 arasında kalp atış hızında "ani artış" tespit edildi.

BORÇLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sian'ın ölümünün hemen ardından borçları için harekete geçen Hammond, hayat sigortası alacağı için borcunu daha hızlı ödeyip ödeyemeyeceğini ve firmanın faiz ödemelerini gözden geçirip geçiremeyeceğini sordu.



Çiftin iki çocuğu vardı.

Hammond'ın eşini 450 bin sterlin yani 19 milyar TL için boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Hammond, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.