Boris fırtınası Avrupa'yı darmadağın etti: Ölü ve kayıp sayısı artıyor!

16 Eylül 2024 06:54 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 07:37

Boris fırtınası ile birlikte gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Romanya'da 5 kişi hayatını kaybederken, Avusturya ve Polonya'da şu ana kadar birer ölüm bildirildi. Meteoroloji servislerin, kötü hava koşullarının süreceğini duyururken Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da acil durum alarmı verildi.

Avrupa Kıtası, Boris Fırtınası ile büyük bir imtihan veriyor. Orta Avrupa'da etkili olan ve fırtına ile birlikte gelen kuvvetli yağışlar, Romanya​, Avusturya​ ve Polonya​ başta olmak üzere birçok ülkede büyük bir felakete dönüştü. Romanya​'da şu ana dek 5, Avusturya​ ve Polonya​'da ise 1'er kişi olmak üzere şu ana dek 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun yanında sel​ sularına kapılan çok sayıda kişinin de kaybolduğu ifade edildi.

İTFAİYECİ SULARA KAPILIP ÖLDÜ

Aşağı Avusturya​'da bir itfaiyeci yeraltından su çıkarma operasyonunda hayatını kaybetti. Bu arada eyalet "afet bölgesi" olarak etiketlendi. Nehir kenarındaki bölgelerde yaşayanlara evlerini boşaltmaları söylendi ve itfaiye, mümkün olduğu kadar çok mahsur kalan insana ulaşmak için şişme botlar kullanıyor. Avusturya​ Başbakanı Johanna Mikl-Leiter, "Bölgede yaşayanların çoğu için bunlar hayatlarının en zor saatleri" dedi. Federal kurum Geosfer'e göre, Avusturya​'da son dört günde tüm eylül ayında görülenden daha fazla yağmur yağdı.

Aşağı Avusturya​ sınırındaki Viyana'da şehrin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandı ve Tuna Kanalı ile Wien Nehri su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Nehir yatağındaki bisiklet yolları ve restoranların açık alanları sular altında kalırken metro hatları da sınırlı olarak işletmeye alındı.

METRO SEFERLERİ VE FUTBOL MAÇLARI İPTAL EDİLDİ

Ülkenin büyük bölümünde demiryolu taşımacılığında sorunlar ve gecikmeler yaşanıyor ve Avusturya​ Demiryolları, müşterilerine acil olmayan seyahatleri ertelemelerini tavsiye ederken, batı otoyolunda trafik de askıya alındı. Belediye, başkentte toplu taşımanın yeniden faaliyete geçmesinin Çarşamba gününden önce beklenmediğini duyurdu. Wachau Maratonu ve bazı Bundesliga futbol maçları da dahil olmak üzere birçok etkinlik iptal edildi.

Avusturya​ hükümeti, ülkede yaşanan selden etkilenen öğrenci ve öğretmenlerin okullarına devamsızlık yapabileceklerini duyurdu. İşverenlerden aynı zamanda yağış nedeniyle işe geç kalacak veya hiç gelmeyecek çalışanlara da yaptırım uygulanmaması isteniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DEMİRYOLU SULAR ALTINDA

Polonya​'da Başbakan Donald Tusk, ülkenin birçok yerinde "dramatik bir durum" yaşandığından bahsederek vatandaşları yetkili servislerin bölgeleri boşaltma yönündeki talimatlarını ciddiye almaya çağırdı. Demiryolunun Çek Cumhuriyeti ile bağlantısı kesilirken, iki ülke arasındaki otobüs seferleri de iptal edildi. Çek Cumhuriyeti'nde dört kişi hâlâ kayıp ve binlerce kişi güvenli yerlere taşınmak zorunda kaldı.

Almanya'da Bavyera ve Saksonya, kötü hava dalgasının doğuya doğru ilerlemesi ve sabahtan bu yana sağanak yağışların başladığı Bavyera ve Saksonya'ya akşam saatlerinden itibaren daha da şiddetli yağmur getirmesinin beklenmesi nedeniyle belaya hazırlanıyor. Elbe Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle su baskını riskine karşı en üst düzeyde alarma geçildi ve çevredeki alanların korunması için önlemler alınmaya başlandı.