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'Boş Mahalle' olarak bilinen çölde 2 ceset! Çalışanlar GPS sinyalini kaybedince kabusu yaşadı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
26 Ağustos 2024 10:29 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:47
&#039;Boş Mahalle&#039; olarak bilinen çölde 2 ceset! Çalışanlar GPS sinyalini kaybedince kabusu yaşadı

Suudi Arabistan'ın 'Boş Mahalle' olarak nitelendirilen devasa çölde kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Telekomünikasyon çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişinin 1 hafta önce çölde araç kullanırken sinyal kaybı yaşadığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'da gündüzleri sıcaklığın 40 dereceyi aştığı, 'Boş Mahalle' olarak adlandırılan çölde, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 27 yaşındaki telekomünikasyon çalışanı Mohammad Shehzad Khan ve bir meslektaşının 1 hafta önce çölde araç kullanırken sinyal kaybı yaşadığı belirlendi. 

'Boş Mahalle' olarak bilinen çölde 2 ceset! Çalışanlar GPS sinyalini kaybedince kabusu yaşadı - 1. Resim

YİYECEK VE SU BULAMADILAR

Çölde sinyalsiz çıkış yolunun bulunamamasının ardından telekomünikasyon çalışanlarının telefon şarjlarının bittiği, araçlarının yakıtının tükendiği öğrenildi. Yardım çağıramayan çalışanlar, yiyecek ve su da bulamadıkları çölde mahsur kaldılar.

'Boş Mahalle' olarak bilinen çölde 2 ceset! Çalışanlar GPS sinyalini kaybedince kabusu yaşadı - 2. Resim

SUSUZLUK VE SICAKLIK ÖLDÜRDÜ

İkilinin son görüldükleri tarihten 4 gün sonra araçlarının yanında kumla kaplı halde cesetleri bulundu. Hint uyruklu Shehzad Khan ile adı açıklanmayan Sudanlı meslektaşının susuzluk ve sıcaklık nedeniyle öldüğü belirlendi.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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