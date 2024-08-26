'Boş Mahalle' olarak bilinen çölde 2 ceset! Çalışanlar GPS sinyalini kaybedince kabusu yaşadı
Suudi Arabistan'ın 'Boş Mahalle' olarak nitelendirilen devasa çölde kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Telekomünikasyon çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişinin 1 hafta önce çölde araç kullanırken sinyal kaybı yaşadığı öğrenildi.
Suudi Arabistan'da gündüzleri sıcaklığın 40 dereceyi aştığı, 'Boş Mahalle' olarak adlandırılan çölde, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 27 yaşındaki telekomünikasyon çalışanı Mohammad Shehzad Khan ve bir meslektaşının 1 hafta önce çölde araç kullanırken sinyal kaybı yaşadığı belirlendi.
YİYECEK VE SU BULAMADILAR
Çölde sinyalsiz çıkış yolunun bulunamamasının ardından telekomünikasyon çalışanlarının telefon şarjlarının bittiği, araçlarının yakıtının tükendiği öğrenildi. Yardım çağıramayan çalışanlar, yiyecek ve su da bulamadıkları çölde mahsur kaldılar.
SUSUZLUK VE SICAKLIK ÖLDÜRDÜ
İkilinin son görüldükleri tarihten 4 gün sonra araçlarının yanında kumla kaplı halde cesetleri bulundu. Hint uyruklu Shehzad Khan ile adı açıklanmayan Sudanlı meslektaşının susuzluk ve sıcaklık nedeniyle öldüğü belirlendi.