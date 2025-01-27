Boşanmanın çocuklardaki inanılmaz etkisi! Yıllar sonra felç ediyor

27 Ocak 2025 09:34 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:52

Üç üniversitenin orta araştırması, çocukluk döneminde ebeveynleri boşanan bireylerin, yaşlılıkta felç riskinin arttığını ispatladı.

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Kanada'nın Toronto ve Tyndale Üniversiteleri ile ABD'nin Texas Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışma ebeveyn boşanmasının sıra dışı bir etkisini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre çocukluk döneminde ebeveynleri boşanan yetişkinler, yaşlandıklarında felç riskiyle daha fazla karşı karşıya kalıyor.

SİGARADAN BİLE DAHA ZARARLI

Scitechdaily tarafından haberleştirilen Araştırma, çocukken ebeveynleri boşanan 65 yaş ve üstü Amerikalıların dokuzda birinin felç geçirdiğini, ebeveynleri bir arada kalanlarda ise bu oranın 15'te bir olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın baş yazarı, Tyndale Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Mary Kate Schilke, "Çalışmamız, sigara kullanımı, fiziksel hareketsizlik, düşük gelir ve eğitim seviyesi, diyabet, depresyon ve düşük sosyal destek gibi bilinen risk faktörleri dikkate alındığında bile, ebeveynleri boşanmış olanların felç geçirme olasılığının yüzde 61 daha yüksek olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma, ebeveyn boşanması ile felç arasındaki bağlantının neden var olduğuna dair net bir veri sunmuyor ancak araştırma ekibi biyolojik ve sosyal faktörlerin bunda rol oynayabileceğini belirtiyor.

BEYİN STRESE YANIT VEREMİYOR OLABİLİR

Toronto Üniversitesi'nden Prof. Esme Fuller-Thomson “Biyolojik yerleşim perspektifinden bakıldığında, çocuklukta ebeveynlerin ayrılması yüksek seviyelerde stres hormonlarının devam etmesine yol açabilir. Bu durum, gelişmekte olan bir beynin ve çocuğun strese yanıt verme yeteneğinin kalıcı bir şekilde etkilenmesine neden olabilir” dedi.