Botoks hayatını kabusa çevirdi! 'Yaptırdığım kişi doktor değildi'

Almanya'da yaşayan 35 yaşındaki Derya Sert kırışıklıklarını gidermek amacıyla botoks işlemine başvurdu. Ancak uygulamadan kısa bir süre sonra hayatı adeta tepe taklak oldu.

Almanya’da yaşayan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Derya Sert, yüzünde oluşan kırışıklıklar için botoks işlemine başvurdu. Ancak uygulanan işlem, hayatını adeta bir kabusa çevirdi. İşlem sonrasında yüzünün bir kısmı felç olan Sert, iki yıldır normale dönebilmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir mücadele verdiğini ifade etti.

Sert, botoks yaptırdıktan kısa süre sonra yüzünde tuhaflık hissetmeye başladığını, konuşma ve gülme gibi mimiklerini kontrol edemediğini fark etti. Başta bu durumun geçici olduğunu düşünen genç kadın, şikayetleri devam edince doktora başvurdu. Yapılan muayenede, botoksun yüz sinirlerine zarar verdiği ve bunun felce yol açtığı belirlendi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sosyal hayatı büyük ölçüde etkilenen Sert, çocuklarıyla olan iletişiminin de zorlaştığını ifade etti.

“Bir anne olarak çocuklarımın yüzüne gülümseyememek en çok canımı acıtan şey oldu” diyen Sert, tedavi sürecinde çeşitli fizyoterapi ve medikal uygulamalara başvurduğunu belirtti.

"YAPTIRDIĞIM KİŞİ DOKTOR DEĞİLDİ"

İyileşme süreci halen devam eden Derya Sert, yaşadığı durumu kamuoyuyla paylaşarak, benzer estetik işlemleri yaptırmak isteyenlere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. “Estetik bir tercih olabilir ama bunun uzman ellerde yapılması çok önemli. Benim yaptırdığım kişi doktor değildi” diyen Sert, bu alanda denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar ise bu tür uygulamaların mutlaka tıp eğitimi almış, yetkin kişiler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatarak, yanlış müdahalelerin kalıcı hasarlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.