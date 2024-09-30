Boyları 4 metreyi bulan 125 siyam timsahı halkın arasına karışacaktı! Felaket trajediyle önlendi

30 Eylül 2024 11:22 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:44

Nesli tükenme tehlikesi altında olan siyam timsahları katledildi. Yagi Tayfunu nedeniyle insanların arasında karışma ihtimali olan hayvanlar çiftlik sahibi tarafından öldürüldü. ''Hayatımın en zor kararı'' diyen çiftlik sahibi Natthapak Khumkad, yaşananları bir bir anlattı.

Yagi Tayfunu, geçtiğimiz haftalarda birçok Asya ülkesinde taş üzerinde taş bırakmadı. Çin​, Vietnam​, Tayland​, Myanmar​ gibi birçok ülkeyi etkisi altına alan tayfun, Tayland'da 125 siyam timsahının da ölüm nedeni oldu. Tayland'ın kuzeyinde bulunan Lamphun'da bir çiftlik sahibi olan Natthapak Khumkad, halkın arasına karışma ihtimali olan timsahları öldürmek zorunda kaldığını söyledi.

TİMSAHLAR HALKIN ARASINA KARIŞACAKTI!

37 yaşındaki çiftlik sahibi Khumkad, Yagi Tayfunu'nun tesise ciddi zarar verdiğini, bu yüzden timsahların bulunduğu yerdeki duvarın çökmek üzere olduğunu belirtti. 125 timsahın, halkın arasına karışmasıyla yaşanabilecek felaketin önüne geçmek zorunda olduğunu söyleyen Khumkad, hayvanları başka yere nakletmek için çok uğraştığını da fakat başaramadığını anlattı.

''HEPSİNİ ÖLDÜRDÜM''

Boyları 4 metreyi bulan timsahları, insan hayatı ve toplum güvenliği için öldürdüğünü söyleyen Khumbad, yaşadıklarını şöyle aktardı:

''Duvarın hızla çökeceğini gördüğüm için 24 saatten kısa bir süre içinde karar vermek zorundaydım. Hayatımın en zor kararını almak zorunda kaldım ve hepsini öldürdüm.''

''Duvarın çökmesi halinde olayların kontrolümüz dışına çıkarak insan hayatına tehdit oluşturacağını düşünerek ailemle birlikte karar verdim. İnsan hayatı ve toplum güvenliği söz konusuydu.''

TESİSTE 500 BEBEK TİMSAH VAR

Lamphun Balıkçılık Dairesi Başkanı Pornthip Nualanong, çiftlik sahibi Khumbad'ın kendilerine bilgi verdiğini açıkladı. Çiftlik sahibinin cesurca ve sorumluluk sahibi bir duyguyla hareket ettiği belirtildi.

CNN International'a yapılan açıklamada, tesiste halen boyları 30'la 120 santimetre arasında değişen 500 bebek timsahın bulunduğu açıklandı.

YAGİ TAYFUNU TAYLAND'I YIKTI GEÇTİ

Öte yandan Asya'nın güneydoğusunu etkisi altına alan Yagi Tayfunu, Tayland'da en az 9 kişinin ölümüne neden oldu. Güneydoğu Asya'nın tamamında ise 750'den fazla insan hayatını kaybetti.

Singapur Dünya Gözlemevi Direktörü Benjamin Horton, Yagi gibi tayfunların iklim değişikliği yüzünden daha da yıkıcı hale geldiğini söyledi.