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Böyle boşanma görülmedi: 1 milyar dolar nakit, 1.45 milyon dolar nafaka

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 13:14
Böyle boşanma görülmedi: 1 milyar dolar nakit, 1.45 milyon dolar nafaka

Güney Kore'de mahkeme, boşanma davasında iş insanı Chey Tae-won'un, eski eşi Roh So-young'a yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmederken, bunun ülke tarihinde en büyük boşanma anlaşması olduğu bildirildi.

Güney Kore mahkemesi, eski Devlet Başkanı Roh Tae-wu'nun tek kızı olan Roh So-young ile ülkenin en büyük ikinci holdingi SK Group'un Başkanı Chey Tae-won arasındaki boşanma davasında kararı açıkladı.

Mahkeme, Chey'in 1988 yılında evlendiği ve birlikte 3 çocuk sahibi olduğu eski eşi Roh'a yaklaşık 1,45 milyon dolar nafakaya ek olarak mal paylaşımı kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

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ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK BOŞANMA DAVASI

Kararın, ülke tarihinin en büyük boşanma davası olduğu belirtildi. Mahkeme, Roh'un bağlantılarının SK Group'un büyümesine katkı sağladığını vurgulayarak, serveti 3 milyar doları bulan Chey'in malvarlığının yaklaşık yüzde 35'ini eski eşine devretmesi gerektiğine hükmetti.

Böyle boşanma görülmedi: 1 milyar dolar nakit, 1.45 milyon dolar nafaka - 2. Resim

BORSADA YÜZDE 9 DEĞER KAZANDI

Chey'in 2015'te evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkmasının ardından çift boşanma sürecine girmişti. Roh, Chey'in 25 yıldan uzun süredir başkanlık yaptığı SK Group'taki hisselerinin yarısını talep etmişti. Telekom, kimya ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan SK Group'un hisseleri, mahkeme kararının açıklanmasının ardından borsada yüzde 9 değer kazandı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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