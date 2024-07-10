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Böyle canilik görülmedi! Kayınvalidesini 5. kattan aşağıya attı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 11:07 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:22
Böyle canilik görülmedi! Kayınvalidesini 5. kattan aşağıya attı

Rusya'nın Artyom kentinde bir adam kayınvalidesinin kendisine ve ailesine yük olduğunu dile getirerek 5. katta bulunan evlerinin balkonundan aşağıya attı.

Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Artyom şehrinde 54 yaşındaki damat kayınvalidesini evlerinin balkonuna sürükleyerek metrelerce yüksekten aşağıya attı.

Kadının olay yerinde birden fazla yaralanma sonucu hayatını kaybetti. Olayın 7 Temmuz'da gerçekleştiği belirtildi.

Böyle canilik görülmedi! Kayınvalidesini 5. kattan aşağıya attı - 1. Resim

YAŞLI KADININ SORUMLULUĞUNDAN KURTULMAK İÇİN ATMIŞ

FederalPress haber kuruluşunun raporunda, şüphelinin yaşlı kadının sorumluluğundan kurtulmak istediği için onu aşağıya attığı ifade edildi.

Şüpheli, daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar gözaltında tutuldu.

Kaynak: tgrthaber.com
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