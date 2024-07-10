Böyle canilik görülmedi! Kayınvalidesini 5. kattan aşağıya attı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 11:07 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:22
Rusya'nın Artyom kentinde bir adam kayınvalidesinin kendisine ve ailesine yük olduğunu dile getirerek 5. katta bulunan evlerinin balkonundan aşağıya attı.
Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Artyom şehrinde 54 yaşındaki damat kayınvalidesini evlerinin balkonuna sürükleyerek metrelerce yüksekten aşağıya attı.
Kadının olay yerinde birden fazla yaralanma sonucu hayatını kaybetti. Olayın 7 Temmuz'da gerçekleştiği belirtildi.
YAŞLI KADININ SORUMLULUĞUNDAN KURTULMAK İÇİN ATMIŞ
FederalPress haber kuruluşunun raporunda, şüphelinin yaşlı kadının sorumluluğundan kurtulmak istediği için onu aşağıya attığı ifade edildi.
Şüpheli, daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar gözaltında tutuldu.
Kaynak: tgrthaber.com