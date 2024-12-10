Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva yoğun bakımda! Hastaneden açıklama geldi

10 Aralık 2024 14:39 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:54

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva beyin kanaması geçirdi. Acil olarak ameliyata alınan 79 yaşındaki Lula da Silva'nın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi.

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Geçen yıl gerçekleştirilen seçimle başa gelen Brezilya​ Devlet Başkanı​ Lula da Silva, düşmeye bağlı olarak beyin kanaması​ geçirdi. Ameliyat edilen da Silva yoğun bakıma kaldırıldı.

HASTANEDEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sao Paulo'daki Suriye-Lübnan Hastanesi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yakın zamanda geçirdiği bir düşmeye bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğunu söyledi. Hastane, ameliyatın komplikasyonsuz geçtiğini ve Başkan Lula'nın yoğun bakım ünitesinde gözetim altında ve iyi durumda olduğunu bildirdi.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİ!

Hastaneden yapılan açıklamada, Lula'nın Pazartesi günü “baş ağrısı yaşamasının ardından görüntüleme muayenesinden geçmek üzere” hastanenin Brasilia'daki şubesine kabul edildiği belirtildi. Muayenede intrakraniyal kanama tespit edildi. Daha sonra Suriye-Lübnan hastanesinin Sao Paulo birimine nakledildi ve burada hematomu boşaltmak için bir kraniyotomi yapıldı.

Lula iyileşene kadar görevlerini başkan yardımcısı Geraldo Alckmin yürütecek.

2 AY ÖNCE DÜŞÜP BAŞINI ÇARPMIŞTI

Lula, 19 Ekim'de evinin banyosunda tırnaklarını kesmek için oturduğu tabureden düşerek başını çarpmış ve kafasına dikiş atılmıştı. Doktorların tavsiyesi üzerine 79 yaşındaki Lula, BRICS zirvesi için o ay Rusya'ya yapmayı planladığı geziyi iptal etmişti.