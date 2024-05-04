Brezilya felaketi yaşıyor! Sel nehir üzerindeki köprüyü yıktı

04 May 2024 11:55 - Güncelleme : 04 May 2024 12:24

Brezilya sele teslim oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya sele teslim oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Brezilya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamaya göre selde felaketindehayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 235 farklı noktada etkili olan sel nedeniyle en az 24 bin kişi evinden oldu.

Eyalet Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, "Zor günler olacak. İnsanlardan evlerini terk etmelerini istiyoruz. Amacımız hayat kurtarmak. Bazı şeyleri kaybedeceğiz ama hayatları korumalıyız. Önceliğimiz insanları kurtarmak" ifadelerini kullandı. Leite, bunun "eyaletteki en büyük felaket" olduğunu, Rio Grande do Sul'un "savaş halinde" olduğunu belirtti.

YIKILDIĞI ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Eyalette büyük hasara yol açan sel nedeniyle sokaklar nehre döndü, yollar ve köprüler yıkıldı. Santa Maria'ya bağlı Palma'da nehir üzerindeki bir köprü çöktü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.