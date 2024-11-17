Brezilya lideri Luiz Lula da Silva'nın eşi Janja'dan Elon Musk'a küfür! Cevap ise gecikmedi

17 Kasım 2024 09:36 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:20

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinde gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi'ne eşi Janja Lula da Silva ile katıldı. Janja, Zirve öncesinde Elon Musk'ı hedef alan cümleleriyle dikkatleri üzerine çekti.

G20 Liderler Zirvesi​ bu sene Brezilya​'da Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva'nın misafirliğinde gerçekleşecek. Dünya liderlerinin akın ettiği zirveye Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Janja Lula da Silva, Elon Musk​'a sözleriyle damga vurdu. Dünyanın en zengin isimlerinden birini hedef alan first lady Janja, DOGE Bakanı'ndan korkmadığını ifade etti.

G20 Liderler Zirvesi öncesinde yapılan etkinliğe katılan Janja Lula da Silva, Elon Musk'a küfrederek yanlış bilgilendirmeyi önlemek için sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Konuşması sırasında ise bir gemi kornasının çalması üzerine ise ''Sanırım bu Elon Musk'' dedi. Janja, ''Senden korkmuyorum'' dediği açıklamasında ağır bir küfür ederek 'gitmesini' istedi.

ELON MUSK'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Elon Musk ise Janja'nın sözlerine kayıtsız kalmadı. Janja'nın sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Musk, yüksek sesle gülen bir emoji grafiği yayınlayarak tepki gösterdi.

Ayrıca Musk, bir başka paylaşımında ise Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya atıfta bulunarak “Bir sonraki seçimi kaybedecekler” diye ekledi.

BREZİLYA SOSYAL MEDYA PLATFORMU X'İ YASAKLADI

Brezilya hükümeti, X sosyal mesajlaşma ağını 30 Ağustos günü yasaklamıştı. Yetkililer, X platformunun yalan haberler ve nefret mesajları yaymakla suçlanan hesapları engellemeye yönelik mahkeme kararlarını görmezden geldiği sebebiyle yasakladığını açıklamıştı.