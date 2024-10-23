Brezilya'da 9 aylık bebek cenaze sırasında yaşam belirtisi gösterdi! Umutlar hastanede söndü

23 Ekim 2024 12:38 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:53

Brezilya'da 9 aylık bebek, cenaze sırasında yaşam belirtisi gösterdi. Aile için doğan umut ışığı, hastanede söndü. İlk olarak öldü zannedilen bebek için adli tıp raporu bekleniyor.

Bir garip intikam cinayeti: Halk otobüsünü taradılar çok sayıda kişi kayboldu

Bir garip intikam cinayeti: Halk otobüsünü taradılar çok sayıda kişi kayboldu

Brezilya​'da hastanede 'öldü' denilen 9 aylık bebek​, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi. Correia Pinto şehrinde bulunan Faustino Riscarolli Hastanesi'nde 9 aylık bebek için 19 Ekim'de 'öldü' denildi. Aile, bebeğe cenaze töreni düzenlerken, bebek elini hareket ettirdi ve bir yakınının parmağını sıkıca tuttu.

AİLENİN UMUDU HASTANEDE SÖNDÜ

Acılı baba Cristiano Santos, "Önce kızımızı kaybetmenin acısını yaşadık, sonra bir umut ışığı doğdu. Fakat bu umudumuz da çok kısa sürdü" dedi.

Hastane​ yönetimi, bebeğin ilk muayenesinde nabız ve nefes alışverişinin olmadığını, oksijen seviyesinin yüzde 84 olarak ölçüldüğünü ve kalp grafiğinde yaşam belirtisi bulunmadığını açıkladı. Yönetim ayrıca bebeği 16 saat önce ölü ilan ettiklerini kabul etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Brezilya Bilimsel Polis Teşkilatı, 30 gün içinde raporunu tamamlayacak. Correia Pinto Belediyesi de aileye özür dileyerek, "Sağlık çalışanlarımız düzenli eğitim almaktadır. İnsan hayatı bizim için her zaman önceliklidir" açıklamasında bulundu.

Adli Tıp Genel Enstitüsü'nün olayla ilgili hazırlayacağı nihai rapor merakla bekleniyor.