Brezilya'da alev alan sıcak hava balonu yere çakıldı! Çok sayıda ölü var

İstanbul
Brezilya'da seferi sırasında havada alev alan sıcak hava balonu düştü. Yaşanan facia sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü olduğu belirtildi.
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Praia Grande'de 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu seferi sırasında havada alev alarak yere çakıldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye Eyalet Valisi Jorginho Mello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kurtarıldığını aktardı. Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, diğerlerinin arandığını belirtti.