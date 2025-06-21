Brezilya'da alev alan sıcak hava balonu yere çakıldı! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da seferi sırasında havada alev alan sıcak hava balonu düştü. Yaşanan facia sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü olduğu belirtildi.