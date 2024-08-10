Brezilya'da düşen ATR 72-500 uçağını kaçıran yolcu gözyaşlarını tutamadı! Kahve içerken ölümden kurtuldu

10 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 13:08

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde düşen ATR 72 yolcu uçağından kurtulan olmadı. 58'i yolcu toplamda 62 kişinin olduğu uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Ancak Brezilya'daki yolcu uçağından ağızları açık bıraktıran bir hikaye çıktı.

BREZİLYA'DA DÜŞEN ATR 72-500 YOLCU UÇAĞINI KAÇIRAN YOLCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Düşen uçağa yetişemeyen yolculardan biri Brezilya TV kanalına konuştu. Kahve içerken Voepass 2283 sefer sayılı uçağı kaçıran yolcu "Nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Kahve içerken daldım. Bir an uçak yolculuğum aklıma geldi. Ayağa kalktım kapıya doğru koştum ancak uçak kalmıştı" dedi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan yolcu, uçakta bulunan herkesin öldüğünü duyunca ağladığını ifade etti. Yetkililer uçak enkazında halen çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Yolcuların hepsinin öldüğünü ancak bir yolcunun uçağa yetişemediği için hayatta olduğu bilgisi verildi.

Uçağı kaçıran yolcu ise daha fazla konuşamadı. Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kaza sonrası 3 günlük yas ilan eti. Bayraklar yarıya indirildi. Yolcunun ortaya çıkmasıyla uçakta 61 kişinin olduğu ve hepsinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇAKMA BOEİNG ATR 72'NİN İKİNCİ KAZASIYMIŞ

15 Ocak 2023'te Nepal'in Katmandu kentinden Pokhara'ya 72 yolcu taşıyan aynı uçak, kalkışından kısa bir süre sonra düşerek ölümcül bir kazaya sebep olmuştu.