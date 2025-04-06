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 | Berkay Alptekin

Brezilya'da havadaki uçağın motoru durdu! Pilot yürekleri ağza getirdi

Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Henüz yeni havalanmış olan bir uçağın motoru durdu. 29 yaşındaki pilot yürekleri ağza getiren bir karara imza attı. O anlar amatör kameralara anbean yansıdı.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 17:30

Brezilya'da bir uçak kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşadı. 29 yaşındaki pilot Mateus Renan Calado yürekleri ağza getiren bir karara imza attı. Brezilya semalarındaki uçağı aşırı önlemler alarak sakince, hareket halindeki arabalar ve kamyonların arasından büyük bir otoyola indirmeyi başardı.

Brezilya'da havadaki uçağın motoru durdu! Pilot yürekleri ağza getirdi

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ARASINA İNDİ

The Mirror'ın haberine göre, otoyolda seyir halindeki sürücüler ise uçağın yola iniş yaptığı anları kayda aldı. Sürücüler yaşanan olayın ciddi bir kazaya neden olacağından korkuyordu. İnanılmaz bir şekilde, pilot yakındaki elektrik hatlarından ve hareket eden arabalardan kaçmayı başardı ve güvenli bir şekilde indi.

İncelemelere göre olayda hiç kimse yaralanmadı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, pilotun 29 yaşındaki Mateus Renan Calado olduğu ve yolcusu, uçağın sahibi olan 71 yaşındaki iş adamı Valdemiro Jose Minella olmak üzere uçakta 2 kişinin olduğu ifade edildi.

Brezilya'da havadaki uçağın motoru durdu! Pilot yürekleri ağza getirdi

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ETİKETLER
#uçak kazası
#brezilya
#iniş
#motor arızası
#Pilot Kahramanlığı
#Dünya
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