Brezilya’da intihar saldırısı! Yüksek Mahkeme binası önünde patlama

14 Kasım 2024 06:41 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 06:44

Brezilya'da Yüksek Mahkeme binasının dışında yaşanan iki patlama paniğe neden oldu. Olayda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayın bir intihar saldırısı olabileceği düşünülüyor.

Brezilya'nın başkenti Brasília bir bombalama olayı ile sarsıldı. Yüksek Mahkeme binasının dışında yaşanan iki patlama paniğe neden oldu. Olayda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını ka

ybeden bu kişinin patlamalarla bağlantılı olabileceği bildirildi. İlk belirlemelere göre olayın bir intihar saldırısı olabileceği düşünülüyor.

Ajans Brasil'in aktardığına göre, başkentin önemli noktalarından Yüksek Mahkeme binası yakınlarında iki patlama sesi duyuldu ve bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı araçlar hasar gördü.

DEVLET BAŞKANLIĞI KONUTUNA ÇOK YAKIN

Federal Bölge Sivil Polisi, Yüksek Mahkeme binasına girmeye çalışan bir kişiyle bağlantılı olarak patlamaların meydana geldiğini açıkladı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Patlamanın olduğu noktalara yakın bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ile Ulusal Kongre alanları geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın sözcüsü Jose Chrispiniano, olay sırasında Lula'nın sarayda olmadığını belirterek güvenlik durumuyla ilgili halkı bilgilendirdi.