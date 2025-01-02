Brezilya'da köprü çökme faciasında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ocak 2025 06:42 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 06:44
Brezilya'da 22 Aralık 2024'te bir nehir üzerindeki köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Feci olayda kayıp 5 kişi hala aranıyor.
Brezilya'nın kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda can kaybı arttı.
Agencia Brasil'de çıkan habere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. olayda, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
CESETLER ARACIN İÇİNDE ÇIKARILDI
Son bulunan cesetlerin ise nehre düşen aracın içerisinden çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamıştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı