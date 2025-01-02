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Brezilya'da köprü çökme faciasında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ocak 2025 06:42 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 06:44
Brezilya&#039;da köprü çökme faciasında ölenlerin sayısı 12&#039;ye yükseldi

Brezilya'da 22 Aralık 2024'te bir nehir üzerindeki köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Feci olayda kayıp 5 kişi hala aranıyor.

Brezilya​'nın kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda can kaybı​ arttı.

Agencia Brasil'de çıkan habere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. olayda, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

CESETLER ARACIN İÇİNDE ÇIKARILDI

Son bulunan cesetlerin ise nehre düşen aracın içerisinden çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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