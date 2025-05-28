Brezilya'da milletvekili ve yargıçları öldürmek için kurulan çeteye operasyon

Brezilya’da polis, milletvekillerini ve yargıçları öldürmek ve casusluk yapmak için kurulan çeteye operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 5 kişi tutuklanırken çetenin suikast tarifesinin ise 26 bin ile 44 bin dolar arasında değiştiği öğrenildi.

Brezilya’da milletvekillerini ve yargıçları öldürmek ve casusluk yapmak için kurulan çeteye operasyon düzenlendi. Brezilya Federal Polisi, tarafından yapılan açıklamada, 5 kişinin söz konusu çeteyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edilerek, 3 eyalette çeşitli adresler arama yapıldığı belirtildi.

SUİKAST TARİFESİ: 26 BİN-456 BİN DOLAR

Çetenin adının Komünistleri, Yolsuzları ve Suçluları Avlama Komutanlığı (C4) olduğu belirtilerek, çete üyeleri arasında bir subayın da bulunduğu aktarıldı. Çetenin, üst düzey kişileri hedef almak için 26 bin dolar ile 44 bin dolar arasında değişen tutarlar talep ettiği belirtilerek, çetenin ağır silahları bulunduğu ve hedeflerine ulaşmak için kadınları yem olarak kullandığı ifade edildi.

BİR AVUKATIN ÖLDÜRÜLMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Çetenin henüz üst düzey bir yetkiliye zarar verip vermediği bilinmiyor ancak çetenin Mato Grosso eyaletindeki Cuiaba şehrinde bir avukatın öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucu tespit edildiği aktarıldı.