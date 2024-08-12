Brezilya'da ölümlere neden olan virüs Avrupa'ya sıçradı! 'Tembel hayvan ateşi' Oropouche yayılıyor

12 Ağustos 2024 15:04 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:15

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Brezilya'da binlerce kişiye bulaşan, 2 kadının ise ölümüne neden olan Oropouche virüsü Avrupa'da görüldü. Küba ziyaretlerinin ardından İtalya'ya gelen, isimleri açıklanmayan 2 kişi Oropouche'ye yakalandı.

Tıp dergisi The Lancet'e göre, hastalardan biri Küba'ya yaptığı 2 haftalık seyahatten döndükten sonra tipik ateş ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İkinci hasta ise Havana'dan döndükten sonra semptomlar göstermeye başladı. İtalya'nın kuzeyindeki Fori'de tedavi altına alındı.

''VİRÜS DURDURULAMAZ HALE GELEBİLİR''

Hastanede yapılan testlerde hastaların kanında Oropouche virüsüne rastlandı. Imperial College London'da İmmünoloji Profesörü olan Dr. Danny Altmann, "Her şey değişiyor ve virüs durdurulamaz hale gelebilir. Kesinlikle endişelenilmesi gereken bir durum." dedi.

Uzmanlar, öncelikle tembel hayvanlardan Aedes sivrisinekleri aracılığıyla insanlara bulaşan virüsün Güney Amerika'da büyük bir salgına neden olmasından korkuyor.

Öte yandan enfeksiyonlar, Oropouche virüsünün endemik olduğu Amazon ormanlarından uzaklarda da görüldü.

OROPOUCHE VİRÜSÜNE YAKALANANLARDAKİ BELİRTİLER

Dang Humması hastalığına benzeyen belirtilere neden olan Oropouche virüsü, ateş, bağ ağrısı, eklem sertliği, ağrı, titreme ve bazen bulantı ve kusma yapabiliyor.

CDC'e göre ise belirtiler enfekte olduktan dört ila sekiz gün sonra kendini belli ediyor. Kurum, vaka görülen ülkelere seyahatlerde dikkatli olunmasını; yüksek ateş, baş ağrısı, kusma gibi şikayetler halinde derhal hastaneye başvurulmasını tavsiye ediyor.

BİLİNEN BİR İLACI YOK

Genelde kalıcı yan etkiler olmadan atlatılan hastalığın bilinen bir ilacı ise yok. Enfekte kişilere genel sağlık durumlarını destekleyici tedaviler uygulanıyor.