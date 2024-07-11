Brezilya'da polisten skandal müdahale! Futbolcuyu kurşun yağmuruna tuttu

11 Temmuz 2024 11:25 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:41

Brezilya'daki bir amatör lig maçında skandal bir olay meydana geldi. Bir polisin futbolcuyu bacağından vurduğu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

POLİS SKANDAL OLAYA İMZA ATTI

Brezilya'daki bir amatör küme maçında iki takım futbolcuları kavga etmeye başladı. Olaya müdahale eden polis ekiplerinin müdahalesi ise amatör kameraya yansırken görenleri hayrete düşürdü.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekle futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı. Skandal anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.