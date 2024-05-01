Brezilya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

01 May 2024 22:10 - Güncelleme : 01 May 2024 22:12

Şanlıurfa’da feci vinç kazası: Ölü ve yaralı var!

Şanlıurfa’da feci vinç kazası: Ölü ve yaralı var!

Brezilya’yı sel vurdu. Rio Grande do Sul eyaleti su altında kaldı. Yetkililer, bin 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini ve önümüzdeki günlerde de şiddetli yağışların devam etmesi ihtimaline karşı "neredeyse tüm eyalette" sel riski uyarısı yaptığını açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eyalet Valisi Eduardo Leite, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, arama kurtarma çalışmalarının ve kayıpların yerini tespit etme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi. Leite ayrıca, risk altındaki bölgelerde güvenliğin sağlanması için de gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

UYARILAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayanları sel riski konusunda uyararak, gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu. Bölgede önümüzdeki günlerde de şiddetli yağışların devam etmesi ihtimaline karşı teyakkuzda olunması isteniyor.