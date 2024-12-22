Brezilya'da zincirleme kaza! Çoğu canlı canlı yandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Brezilya'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilirken, kazanın etkisiyle hayatını kaybeden kişilerin çoğunun yanarak öldüğü belirtildi.
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Yerel basında çıkan habere göre, kaza, lastiği patlayan yolcu otobüsünün önündeki kamyona çarpmasıyla yaşandı. Kazanın etkisiyle otobüsün alev aldığı ve ölenlerin çoğunun yanarak hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
DEVLET BAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETTİ
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da X sosyal medya platformundaki paylaşımında, kazada yaşamını yitiren kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.