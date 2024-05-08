Brezilya'yı vuran selde can kaybı arttı! 100 ölü, 128 kayıp 

08 May 2024 20:28 - Güncelleme : 08 May 2024 20:32

Herkes çığlık çığlığa kaldı: Anne ve kızı sel sularına kapıldı

Herkes çığlık çığlığa kaldı: Anne ve kızı sel sularına kapıldı

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde bir haftadır devam eden şiddetli sağanak, sele be toprak kaymasına neden oldu.

Büyük felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 100'E yükseldi. Yetkililer, 128 kişinin hala kayıp olduğunu ve 372 kişinin yaralandığını belirtti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

Brezilya Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, felaketten etkilenen bölgelerde ordu tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelere su ve gıda yardımı yapıldığını ekledi. Bazı kasabalar ise hala izole durumda olup, kayıp kişilere ulaşma umutları azalmakta.

Guaíba Nehri'nin taşması sonucu Porto Alegre'de bulunan havalimanı ay sonuna kadar uçuşlara kapatıldı.