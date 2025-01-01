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Bu bir ritüel değil zorunluluk: Ülkenin yüzde 90'ı yeni yıla karanlıkta girdi!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ocak 2025 09:03 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:12
Bu bir ritüel değil zorunluluk: Ülkenin yüzde 90&#039;ı yeni yıla karanlıkta girdi!

Karayip ülkesi Porto Riko, yeni yıla karanlık girdi. Ülkedeki enerji santrallerindeki arıza nedeniyle halkın yüzde 90'ının elektriği yoktu.

Porto Riko'da enerji santrallerinde yaşanan arıza​ halkın yeni yıla karanlıkta girmesine neden oldu. Ülkenin yüzde 90'ının elektriksiz kaldı. Elektrik iletiminden sorumlu şirket LUMA Enerji'nin Dış İlişkiler Direktörü Jose Perez, "Önceliklerimiz hastaneler, havaalanları, polis karakolları ve itfaiye istasyonlarıdır. Çalışmalarımız devam ediyor ve insanların yeniden hizmet alması sağlanacak, ancak tüm ülkenin elektriğe kavuşması zaman alacak." dedi.

Bu bir ritüel değil zorunluluk: Ülkenin yüzde 90'ı yeni yıla karanlıkta girdi! - 1. Resim

KARANLIK GÜNLER DEVAM EDECEK

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan elektrik teknisyeni Porto Rikolu Javier Corea, enerji santrallerinde çalışan personelin tatilde olduğunu ve arızanın 2 Ocak'a kadar devam edebileceğini belirtti.

Elektrik kesintisi​ nedeniyle Luis Munoz Marin Uluslararası Havalimanı, jeneratörlerle faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Tren seferleri geçici olarak durduruldu ve alışveriş merkezleri kepenk kapattı.

Bu bir ritüel değil zorunluluk: Ülkenin yüzde 90'ı yeni yıla karanlıkta girdi! - 2. Resim

Bu arada, elektrik kesintilerinin sıklıkla arttığı ülkede yüzlerce kişi hükümete karşı protesto düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
arızaelektrik kesintisi

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