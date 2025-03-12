Bu bozuk para servet değerinde! Yaklaşık 2 milyon TL'ye satıldı

İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çekilme sürecinde basılmış bir 50 penilik madeni para servet değerinde. Uzmanlar bu bozuk paranın yaklaşık 2 milyon TL'ye satıldığını açıkladı.

Bozuk paralarınızın arasında nadir bulunan bir 50 penilik madeni parada adeta servet saklı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çekilme sürecinde 'Brexit 50p' olarak bilinen madeni paralar 31 Ocak 2020'de dolaşıma girdi. Fakat milyonlarca madeni para başlangıçta daha erken planlanan Brexit'e hazırlık olarak farklı bir tarihle 31 Ekim 2019'da basılmıştı. Brexit ertelenince bu madeni paralar eritildi ve dolaşıma girmemesi gerekiyordu. Fakat bazıları dolaşıma girdi.

İşte servet değerindeki 50 penilik bu madeni para da onlardan biri, uzmanlar eğer 31 Ekim 2019 tarihli bir madeni paranız varsa zenginsiniz uyarısında bulunuyor.

MADENİ PARA YAKLAŞIK 2 MİLYONA SATILDI

Koleksiyoncular, yanlış tarihle basılmış bir Brexit 50p'yi bulmak için can atıyor ve bunlardan biri açık artırmada 40.000 sterlin (yaklaşık 2 milyon TL) gibi dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Ancak erken tarihli Brexit paraları son derece nadir ve şu ana kadar kurtarılan paralardan ikisi gün yüzüne çıktı.