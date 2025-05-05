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 | Murat Makas

Bu hapishaneden tek kişi kaçabildi... Trump'tan sürpriz çıkış: "Alcatraz yeniden açılsın!"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en tehlikeli suçlularını izole etmek için tarihi hapishaneyi tekrar devreye sokmak istiyor.

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Bu hapishaneden tek kişi kaçabildi... Trump'tan sürpriz çıkış:
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 10:32

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en azılı suçluların cezasını çekmesi için Alcatraz Hapishanesi'nin yeniden inşa edilip açılmasını istedi. Trump, mesajında ABD'nin uzun süredir "acımasız, şiddet eğilimli ve tekrar tekrar suç işleyen" kişilerle mücadelede yeterince sert davranmadığını savundu.

"SUÇLULARI UZAK TUTMANIN ZAMANI GELDİ"

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden daha ciddi bir ülkeydik. Tehlikeli suçluları kimseye zarar veremeyecekleri şekilde izole etmekte tereddüt etmezdik. Artık sokaklarımıza kan, kaos ve sefalet saçan bu seri suçluları daha fazla tolere etmeyeceğiz."

Bu hapishaneden tek kişi kaçabildi... Trump'tan sürpriz çıkış: "Alcatraz yeniden açılsın!"

Bununla yetinmeyen Trump, Federal Cezaevleri Bürosu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'na Alcatraz'ın "önemli ölçüde büyütülerek ve modernize edilerek" yeniden açılması için talimat verdiğini duyurdu.

Trump ayrıca, bazı yargıçların görevlerini yapmaktan korktuğunu ve ülkeye yasa dışı yollarla giren suçluların yeterince hızlı şekilde sınır dışı edilemediğini öne sürdü. Alcatraz'ın yeniden açılmasını ise "Hukuk, Düzen ve Adaletin sembolü" olarak tanımladı.

TARİHİ ALCATRAZ: KAÇIŞI İMKÂNSIZ BİR KALE

San Francisco Körfezi'nde karaya 2 kilometre uzaklıkta yer alan Alcatraz Adası, 1934 yılında federal hapishane olarak hizmet vermeye başlamış, 1963'te ise yüksek işletme maliyetleri nedeniyle kapatılmıştı.

Bu hapishaneden tek kişi kaçabildi... Trump'tan sürpriz çıkış: "Alcatraz yeniden açılsın!"

BU HAPİSHANEDEN KAÇABİLEN TEK KİŞİ VAR

Adanın zorlu doğa koşulları nedeniyle kaçış neredeyse imkânsızdı. 29 yıl boyunca 14 farklı kaçış girişimi yaşandı. En meşhuru, 11 Haziran 1962'de John ve Clarence Anglin kardeşler ile Frank Morris'in gerçekleştirdiği kaçış oldu. Kaçakların hayatta kalıp kalmadığı hâlâ bilinmiyor.

Alcatraz, zamanında Al Capone, James "Whitey" Bulger ve "Kuş Adam" lakaplı Robert Stroud gibi azılı suçlulara ev sahipliği yapmıştı.

Trump'ın bu çıkışı, hem kamuoyunda hem siyasi çevrelerde geniş yankı buldu. Ancak Alcatraz'ın yeniden açılması ne kadar mümkün, bu adım gerçekten suçla mücadelede etkili olur mu, şimdiden tartışma konusu.

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ETİKETLER
#hapishane
#ceza
#donald trump
#abd
#suç
#güvenlik
#Alcatraz
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