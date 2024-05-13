Bu istihbarat İsrail'in Refah'a saldırı gerekçesini geçersiz kılabilir: Sinwar Han Yunus tünellerinde

13 May 2024 11:06 - Güncelleme : 13 May 2024 11:24

İsrail, Refah'a saldırı konusunda ABD'nin onayını bir türlü alamazken New York Times'ın (NYT) servis ettiği haber kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. NYT, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Refah'ta değil, Han Yunus'ta saklanıyor olabileceğini yazdı.

''SİNWAR, KUZEYDEKİ TÜNEL AĞINDAN HİÇ AYRILMADI''

Habere göre Sinwar, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta saklanmıyor, büyük olasılıkla kuzeydeki Han Yunus'un altındaki tünel ağından hiç ayrılmadı. İsmi açıklanmayan Amerikalı yetkililere göre, İsrail istihbarat teşkilatları, Sinwar ve diğer Hamas liderlerinin Refah'ta saklanmadığı ve büyük ihtimalle halen, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Nisan ayı başında geri çekildiği Refah'ın kuzeyindeki Han Yunus şehrinde oldukları konusunda hemfikir.

''BU İSTİHBARAT REFAH'A SALDIRIYI GEÇERSİZ KILAR''

İsrail basınından Haaretz ise bu gelişmeyi, ''Bu istihbarat, İsrail'in Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonuna yönelik gerekçelerini geçersiz kılabilir.'' şeklinde yorumladı.

ABD'li yetkililer, İsrail istihbarat teşkilatlarının Sinwar hakkında da aynı derecede veya daha iyi istihbarata sahip olduğunu ve ABD'nin bildiği her şeyi İsrail'le paylaştığını ekledi.

SİNWAR HAMAS TÜNELLERİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın tünellerde bulunduğuna dair bir görüntüyü şubat ayında yayımlamıştı.

İsrail ordu sözcülüğünün yayımladığı görüntülerde, Hamas lideri Sinwar ve ailesi olduğu ileri sürülen kişilerin Gazze'deki yer altı tünellerinde ilerlediği görülüyordu. Ordu, videonun Gazze'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'ta çekildiğini öne sürmüştü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında paylaştıkları videonun 10 Ekim'de kaydedildiğini belirtmişti.

HAMAS LİDERİ YAHYA SİNWAR KİMDİR?

Yahya Sinwar, 1962 senesinde Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta dünyaya geldi. Memleketinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. İlk kez 1982 senesinde hapse giren Sinwar, ikinci kez 1988 senesinde tutuklanarak aralıksız 22 sene İsrail zindanlarında mahpus kaldı. Sinwar, 2011 senesinde İsrailli asker Gilad Şalit'e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi.

Filistin'deki direniş hareketinin en önemli isimleri arasında yer alan Yahya Sinwar, gerek siyasi gerekse askeri kişiliğiyle ve özellikle de Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan isim olarak ön plana çıktı. 2017 senesinde Gazze'deki Hamas yönetimi liderliğine örgütün askeri kanat komutanlarından Yahya Sinwar seçildi. Gazze'deki Hamas hükûmetin başbakanlığını da yapacak olan Sinwar, İsmail Haniye'den bu görevi devraldı.