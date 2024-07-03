Bu kasabada 1950'den beri ölmek yasak! Nedeni ise şaşkına çeviriyor

03 Temmuz 2024 14:36 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:54

'Ölmenin yasadışı' olduğu bir kasaba insanların aklını başından aldı. Bir İngiliz, satın aldığı bir mobilya parçasına iliştirilmiş "şaşırtıcı bir gerçeğin" yazılı olduğu tuhaf bir bilgi notuyla karşılaştı. Reddit'te bu "eğlenceli" bilginin fotoğrafını paylaştı.

Weird alt dizininde, "Satın aldığım mobilya eğlenceli bir gerçekle birlikte geldi. Uzak bir Norveç adası olan Longyearbyen, Svalbard, 1950'den beri ölmeyi yasadışı hale getirdi, çünkü yerel halk soğuk hava nedeniyle cesetlerin mezarlıkta çürümediğini keşfetti." ifadelerine yer verdi.

"ÖLMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANABİLİR MİSİNİZ?"

Doğal olarak, paylaşım birçok kara mizahı da beraberinde getirdi ve bir kullanıcı şöyle dedi: "Yaşlılıktan öldüğünüzü ve cenazenizde bir suçlu olarak etiketlendiğinizi hayal edin." Bir başka kullanıcı ise, "Arkadaşlar, az önce ölümsüzlüğün sırrını keşfettik! Sadece ölmenin yasadışı olduğu bir şehirde yaşayın, sonra ölemezsiniz!"

Üçüncü bir kullanıcı da olaya dahil olarak, "Bu şehirde seyahat eden seksen yaşında bir adamsanız ölmeye teşebbüsten tutuklanabilir misiniz?" Ve son olarak dördüncü kullanıcı ise, "Tesadüfe bakın ki, kasabada ölmenin cezası ölüm. Bu yasayı çok ciddiye alıyorlar." yorumunda bulundu.

BAŞKA TUHAF YASALARA DA SAHİPLER

Longyearbyen dünyanın en kuzeydeki yerleşim yeri ve Kuzey Buz Denizi'ndeki bir takımadanın bir parçasını oluşturuyor ve nüfusu yaklaşık 1.700 kişiden oluşuyor. Kasabada kedi yasağı ve her bireyin bir ay içinde ne kadar alkol satın alabileceğine dair kısıtlamalar da dahil olmak üzere bir dizi başka tuhaf yasa da bulunuyor.

Ölümle ilgili tuhaf kurallar, 1918'deki grip salgınına yenik düşenlerin cesetlerinin henüz çürümeye başlamadığının fark edilmesinin ardından 1950'de yürürlüğe girdi. Bilim insanları, ürkütücü bir şekilde, cesetlerin tüm yıl boyunca buzlu permafrost sıcaklıkları tarafından korunduğuna ve hatta bir asırdan fazla bir süre sonra bugün bile canlı virüs türleri içerebileceğine inanıyor.

Cesetlerin gömülmesine izin verilmezken, küller yasadan muaf tutuluyor. Ölümcül hastalığı olan kişilerden bölgede vefat etmemeleri için Norveç anakarasına taşınmaları isteniyor.