Bu kavunun fiyatı dudak uçuklatıyor! 'Kraliyet sınıfı' meyve özel kutusunda satılıyor

ABD'de Asya ürünlerini satan bir markette özel paketlerde satılan kavunun tanesi 130 dolar yani yaklaşık 5 bin 200 TL. Kavunu bu kadar pahalı yapan ise Japonya'da 'kraliyet sınıfı' olarak anılması ve üretim süreci.

HMart market zinciri, Amerika'da Asya ürünlerini satmasıyla tanınan bir yer. Son günlerde ise bir kavunun fiyatıyla gündemde. Japonya'nın Shizuoka bölgesinde yetişen 'mis kavunu' olarak bilinen 'kraliyet sınıfından' olan bu meyvenin sadece bir tanesi 130 dolar yani yaklaşık 5 bin 200 TL. Bu kadar pahalı olması nedeniyle de özel bir paketin içerisinde saklanıyor ve satışı bu şekilde yapılıyor.

BU KAVUN NEDEN BU KADAR PAHALI?

Kavunun ağırlığı ortalama 1,5 kilogram. Bu kadar pahalı olmasının nedeni ise üretim sürecinden kaynaklanıyor. Bu süreçte nem, sıcaklık ve sulama milimetrelik olarak ayarlanıyor. Ayrıca hasadın ardından satış için servis edilmeden önce tat, şeker oranı, görünüm ve olgunluk testlerine tabii tutuluyor. A ve C vitaminleri açısından da zengin. Hasattan sonra oda sıcaklığında bekletiliyor. Yemeden önce 2 ya da 3 saat kadar buzdolabında tutulması tavsiye ediliyor.

ÖZEL BİR HEDİYE OLABİLİR

Bu meyveyi yiyenlerin ortak yorumu ise ''Ağzında eriyip gidiyor'' şeklinde. New York Post'un haberine göre, HMart'ta Crown Melon'lara göz atan Dr. Loulia Gourari, "Bu fiyata meyve satın almak cesur bir tercih" diyerek ekliyor: "Her şeyi olan birine verilebilecek en özel hediyelerden biri."